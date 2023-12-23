ВСУ второй раз за день обстреляли российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о втором за день обстреле ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет», — написал глава области.

По словам политика, повреждения получили три частных домовладения: в одном доме пробита крыша, в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы. На данный момент продолжается подомовой обход территории, добавил губернатор.

Это уже второй обстрел Белгородской области за сутки. Ранее Гладков сообщил, что при атаке украинского дрона-камикадзе на мост пострадали трое рабочих. Инцидент произошел между поселками Совхозный и Горьковский. В этот момент дорожники проводили на мосту ремонтные работы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.