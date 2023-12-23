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16:54, 23 декабря 2023Россия

Второй день подряд по российскому региону ВСУ выпустили более 70 снарядов

Гладков: второй день подряд по Белгородской области выпускают более 70 снарядов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй день подряд выпускают по Белгородской области более 70 снарядов, следует из ежедневной сводки губернатора российского приграничного региона Вячеслава Гладкова. Соответствующий пост опубликован в его Telegram.

Отмечается, что со стороны Украины за сутки по Белгородской области было выпущено 74 снаряда. Под обстрел попали шесть муниципалитетов региона. Днем ранее губернатор сообщал о 79 прилетах.

Самому массивному обстрелу подвергся Грайворонский округ, где зафиксировали 28 снарядов.

Ранее стало известно, что три человека пострадали при атаке украинского дрона-камикадзе на мост в Белгородской области. Инцидент произошел между поселками Совхозный и Горьковский. В момент атаки со стороны Украины дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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