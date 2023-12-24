Более десятка человек обратились к врачам после посещения кафе на Алтае

РИА Новости: 15 человек обратились к врачам после посещения кафе на Алтае

Более чем десятку человек потребовалась помощь врачей после посещения кафе на Алтае. Об этом РИА Новости сообщила помощник прокурора края Мария Антошкина.

«Установлено, что в медицинское учреждение в городе Заринске Алтайского края за помощью обратились 15 граждан, трое из которых — дети», — сказала она. По словам пострадавших, накануне они поели в одном кафе, после чего почувствовали себя плохо.

Антошкина подчеркнула, что люди связывают произошедшее с работой бактерицидного оборудования. В результате прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить соблюдение законов в области оказания услуг. Уточняется, что прокурор Заринска возьмет ситуацию на контроль, при необходимости проведет дополнительную проверку и примет меры реагирования.

Ранее девять воспитанников евпаторийского лагеря «Юность» попали в местную больницу с признаками отравления. Управление Следственного комитета по Крыму и Севастополю возбудит уголовное дело по факту произошедшего.