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12:31, 24 декабря 2023Силовые структуры

СК возбудит дело после отравления детей водой в лагере в Евпатории

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после госпитализации детей в Евпатории

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) Крыма и Севастополя возбудит уголовное дело после госпитализации детей из лагеря в Евпатории. Такое поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Крымский Следком начал процессуальную проверку по факту произошедшего. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточняется в публикации.

Ранее девять воспитанников евпаторийского лагеря «Юность» попали в местную больницу с признаками отравления. У восьми из них выявлен гастроэнтероколит, у одного — ОРЗ. По данным СМИ, дети почувствовали себя плохо из-за воды, которую привезли в лагерь, когда там прервалось водоснабжение из-за аварии.

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      Мария Борисова
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