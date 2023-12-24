Факельное шествие рабочих на заводе в Германии попало на видео

На заводе Vallourec в Германии состоялось факельное шествие из-за его закрытия

На металлургическом заводе Vallourec в Германии состоялось факельное шествие в связи с закрытием предприятия. Инцидент попал на видео, которое публикует YouTube-канал theworkersrights.

Как ранее сообщало агентство Reuters, французская компания Vallourec, один из мировых лидеров по производству стальных труб, объявила о закрытии немецких производственных площадок в мае 2022 года. Руководство предприятия объяснило это тем, что ему не удалось найти надежного покупателя для активов.

Vallourec также планировала закрыть линию термообработки во Франции и завод в Шотландии, при этом фирма собиралась перенести нефтегазовую деятельность в Бразилию. По данным Reuters, реструктуризация приведет к потере 2,4 тысячи рабочих мест в Германии и еще 550 — в других странах.