Медведев поинтересовался, как чувствует себя Европа с высокой инфляцией

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в канун католического Рождества поинтересовался здоровьем заболевшей, по его мнению, Европы с высокой инфляцией, толпами украинцев и «политиками-дегенератами». Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (ранее — Twitter) на английском языке.

«Стабильно высокая инфляция и отсутствие экономического роста, бойкот поставок энергоносителей из России и ее рынка в целом, толпы украинцев, праздно шатающихся по улицам Европы, с пособиями выше пенсий европейцев, политики-дегенераты, кричащие о войне между Украиной и Россией до "победы"», — заявил политик, описывая ситуацию в Евросоюзе.

Затем Медведев напрямую обратился к европейским государствам. «Европа, привет! Что с тобой не так, ты совсем разболелась? С Рождеством!» — заключил замглавы Совбеза.

Ранее Медведев перечислил десять факторов деградации Европы. В их число политик включил утрату относительной геополитической автономии, дешевых энергоресурсов из России и нехватку лидеров мирового уровня.