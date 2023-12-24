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13:19, 24 декабря 2023Россия

Медведев в канун Рождества поинтересовался здоровьем заболевшей Европы

Медведев поинтересовался, как чувствует себя Европа с высокой инфляцией
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в канун католического Рождества поинтересовался здоровьем заболевшей, по его мнению, Европы с высокой инфляцией, толпами украинцев и «политиками-дегенератами». Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (ранее — Twitter) на английском языке.

«Стабильно высокая инфляция и отсутствие экономического роста, бойкот поставок энергоносителей из России и ее рынка в целом, толпы украинцев, праздно шатающихся по улицам Европы, с пособиями выше пенсий европейцев, политики-дегенераты, кричащие о войне между Украиной и Россией до "победы"», — заявил политик, описывая ситуацию в Евросоюзе.

Затем Медведев напрямую обратился к европейским государствам. «Европа, привет! Что с тобой не так, ты совсем разболелась? С Рождеством!» — заключил замглавы Совбеза.

Ранее Медведев перечислил десять факторов деградации Европы. В их число политик включил утрату относительной геополитической автономии, дешевых энергоресурсов из России и нехватку лидеров мирового уровня.

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      Нина Ташевская
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