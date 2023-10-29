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18:10, 29 октября 2023Мир

Медведев перечислил десять факторов деградации Европы

Медведев включил разрушение связей с Россией в число факторов деградации Европы

Фото: John Towner / Unsplash

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев перечислил десять факторов деградации Европы, многие из которых в той или иной степени связаны с разрушением партнерских связей с Россией. Пост опубликован на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

В число этих факторов политик включил утрату относительной геополитической автономии, что связано отсутствием у Евросоюза возможности самостоятельно действовать «не только на международной арене, но и даже на европейском поле». Кроме того, Медведев считает, что в ЕС не осталось сильных лидеров мирового уровня, которые должны отстаивать интересы своих стран.

Утрачены Евросоюзом и дешевые энергоресурсы из России, и перспективный российский рынок, а также российская культура и статус России как предсказуемого партнера Европы. «Теперь ЕС бредит о полной непредсказуемости России, строит безумные конспирологические теории, тратит астрономические суммы на поддержание своей безопасности», — написал Медведев.

К другим факторам зампред Совбеза отнес потерю европейским бизнесом «места под солнцем», из-за чего он переносит свои мощности в США, а также отсутствие миграционного баланса и бытового благополучия. Последней причиной Медведев считает тот факт, что «Европа вплотную приблизила себя к окончательному дегенеративному вырождению».

В этом же посте экс-президент России написал, что Европу можно сравнить со «стареющей шлюхой, безропотно выполняющей любой каприз заокеанской клиентуры». Медведев утверждает, что ЕС не может действовать самостоятельно, а лишь только слушать США.

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      Олег Давыдов
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