Министр обороны Украины рассказал о конкуренции с другими странами за боеприпасы

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о конкуренции своей страны с другими государствами за боеприпасы от западных производителей. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщает ТАСС.

Как пояснил Умеров, из-за того, что в мире есть и другие военные конфликты, часть ресурсов страны Запада тратят на других направлениях. Теперь, чтобы снизить риски отсутствия поставок, Киев ищет возможности, где можно купить боеприпасы.

Более того, на Украине разрабатывают стратегию производства внутри страны. Министр посетовал, что Украина не может стать независимой от западной помощи.

24 декабря украинский генерал рассказал, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) не знают, откуда можно набрать 500 тысяч человек в рамках государственного плана о мобилизации.