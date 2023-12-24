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16:38, 24 декабря 2023Культура

Мизулина попросит проверить пришедшего голым на вечеринку рэпера

Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить скандального рэпера Vacio

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина считает, что Генпрокуратуре нужно проверить рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился полностью голым на скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Идея о необходимости проверки появилась у Мизулиной после поступившего ей обращения возмущенной матери двоих детей. «Мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку и ограничить подобный контент на территории России. Лютый треш. Публиковать видео не буду, как это вообще развидеть», — заявила глава Лиги безопасного интернета.

Рэпер Vacio был гостем вечеринки Ивлеевой, которая прошла в ночь на 21 декабря в клубе Mutabor. Дресс-код мероприятия звучал как «почти голый» и предполагал минимум одежды. Артист появился на мероприятии полностью голым с одним носком, который был надет на гениталии. В процессе мероприятия единственная вещь на теле музыканта была снята — оставшуюся часть вечера он ходил полностью без одежды.

22 декабря рэпера арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

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      Нина Ташевская
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