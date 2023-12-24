Мизулина попросит проверить пришедшего голым на вечеринку рэпера

Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить скандального рэпера Vacio

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина считает, что Генпрокуратуре нужно проверить рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился полностью голым на скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Идея о необходимости проверки появилась у Мизулиной после поступившего ей обращения возмущенной матери двоих детей. «Мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку и ограничить подобный контент на территории России. Лютый треш. Публиковать видео не буду, как это вообще развидеть», — заявила глава Лиги безопасного интернета.

Рэпер Vacio был гостем вечеринки Ивлеевой, которая прошла в ночь на 21 декабря в клубе Mutabor. Дресс-код мероприятия звучал как «почти голый» и предполагал минимум одежды. Артист появился на мероприятии полностью голым с одним носком, который был надет на гениталии. В процессе мероприятия единственная вещь на теле музыканта была снята — оставшуюся часть вечера он ходил полностью без одежды.

22 декабря рэпера арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).