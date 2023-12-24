Политолог Бортник: Украина проиграла информационную войну

Украина проиграла информационную войну, что уже негативно отражается на армии страны и западной помощи. О последствиях поражения рассказал киевский политолог Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу «Да, это так».

Так, по его словам, проигрыш обернется нехваткой добровольцев в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сокращением помощи от западных союзников. Кроме того, добавил он, украинские военные также будут стремиться любым способом «спрыгнуть с армии».

В сложившейся ситуации виновато как правительство страны, у которого нет достаточного опыта государственного управления, так и народ, который его выбрал, считает Бортник. «Мы [украинцы] сами создали эту нарративную западню, в которую попали», — заявил он.