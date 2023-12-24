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06:52, 24 декабря 2023Бывший СССР

На Украине признали поражение в информационной войне

Политолог Бортник: Украина проиграла информационную войну

Украина проиграла информационную войну, что уже негативно отражается на армии страны и западной помощи. О последствиях поражения рассказал киевский политолог Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу «Да, это так».

Так, по его словам, проигрыш обернется нехваткой добровольцев в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сокращением помощи от западных союзников. Кроме того, добавил он, украинские военные также будут стремиться любым способом «спрыгнуть с армии».

В сложившейся ситуации виновато как правительство страны, у которого нет достаточного опыта государственного управления, так и народ, который его выбрал, считает Бортник. «Мы [украинцы] сами создали эту нарративную западню, в которую попали», — заявил он.

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      Марина Совина
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