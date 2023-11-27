Медведчук заявил о поражении Зеленского по всем фронтам

Президент Украины Владимир Зеленский терпит поражение по всем фронтам, включая информационный. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской колонке на платформе «Смотрим».

По его словам, президент Украины ничего не понимает в военном деле, из-за чего неизбежен конфликт с армией. Политик также сравнил Зеленского с Гитлером, напоминая о разногласиях фюрера с генералитетом Третьего рейха.

«Военная риторика Зеленского является чистейшим фарсом, что системно ведет еще к одному поражению — к поражению в информационной войне. Он, как попугайчик, твердит одно и то же, что выбивает его из общего информационного контекста», — написал Медведчук.

Ранее стало известно, что в расколе между Зеленским и украинским главнокомандующим Виталием Залужным обвинили российских шпионов. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, агенты распространяли «ложные повествования», чтобы вбить клин между политическими и военными лидерами.