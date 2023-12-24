Набиуллина допустила рост продаж валютной выручки до 100 процентов

Набиуллина допустила рост продаж валютной выручки экспортерами в ноябре до 100%

По итогам ноября доля чистых продаж валютной выручки экспортерами впервые с марта может приблизиться к 100 процентам, заявила в интервью РБК председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В октябре показатель был на уровне 91 процента, в марте — 98 процентов, в октябре 2022-го — 107 процентов.

По ее словам, указ президента Владимира Путина о продаже валютной выручки экспортерами сыграл свою роль, но нужно учитывать и другие факторы — например, повышение цен на нефть и конвертация валюты для выплаты дивидендов.

С октября действует указа Путина о том, что экспортеры из закрытого списка размещают на своих российских счетах не менее 80 процентов валютной выручки. Такая мера будет действовать на протяжении шести месяцев. Будет ли она продлена, пока информации нет.

