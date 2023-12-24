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12:14, 24 декабря 2023Экономика

Названа страна с самым дешевым новогодним блюдом

Страной с самым дешевым новогодним блюдом стала Венгрия

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Названа страна с самым дешевым новогодним блюдом. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, самым бюджетным традиционном блюдом стала квашеная капуста, популярная в Венгрии. Стоимость порции составляет 2,5 доллара. Самым дорогим традиционным блюдом является гречневая лапша с бульоном и темпурой из креветок, грибов, овощей или рыбы из Японии. Цена за одну тарелку — 10,8 доллара.

Во Франции главным новогодним блюдом является птица, например индейка стоимостью 6,2 доллара за порцию. Кроме того, на новогоднем столе французов обязательно должна присутствовать фуа-гра, цена за маленькую банку которой составляет 35 долларов.

Индейка на новогоднем столе популярна и в США. Там стоимость за одну порцию составляет 2,9 доллара. В России традиционными блюдами можно назвать салат оливье, порция которого стоит 2,2 доллара (205 рублей), а также бутерброды с икрой. Средняя цена за один такой бутерброд — 1,6 доллара (150 рублей).

Ранее россиянам подсказали рецепт диетического оливье.

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      Анастасия Астахова
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