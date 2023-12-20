Россиянам подсказали рецепт диетического оливье

Нутрициолог Гусакова посоветовала для диетического оливье использовать мясо

Чтобы снизить калорийность оливье, нужно вместо магазинного майонеза использовать домашний, считает нутрициолог Вероника Гусакова. Рецепт более диетического новогоднего салата она назвала в беседе с News.ru.

Гусакова отметила, что калорийность салатов в большей степени зависит от их заправки. Так, майонез, который продается в магазине, содержит до 67 процентов жира и более 600 калорий на каждые 100 граммов. Если приготовить майонез дома и им заправить салат, то блюдо станет менее калорийным, подсказала нутрициолог.

Кроме того, Гусакова посоветовала при приготовлении салата вместо соленых огурцов использовать свежие, а колбасу заменить на отварное мясо. По ее мнению, такой салат будет полезнее для фигуры и здоровья.

Ранее Вероника Гусакова предупредила, что оливье может быть опасен для некоторых людей. По ее словам, яйца могут спровоцировать аллергию, а майонез вредит пациентам с повышенным холестерином и болезнями сердца.