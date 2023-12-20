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15:30, 20 декабря 2023Забота о себе

Россиянам подсказали рецепт диетического оливье

Нутрициолог Гусакова посоветовала для диетического оливье использовать мясо

Фото: Alena_Kos / Shutterstock / Fotodom

Чтобы снизить калорийность оливье, нужно вместо магазинного майонеза использовать домашний, считает нутрициолог Вероника Гусакова. Рецепт более диетического новогоднего салата она назвала в беседе с News.ru.

Гусакова отметила, что калорийность салатов в большей степени зависит от их заправки. Так, майонез, который продается в магазине, содержит до 67 процентов жира и более 600 калорий на каждые 100 граммов. Если приготовить майонез дома и им заправить салат, то блюдо станет менее калорийным, подсказала нутрициолог.

Кроме того, Гусакова посоветовала при приготовлении салата вместо соленых огурцов использовать свежие, а колбасу заменить на отварное мясо. По ее мнению, такой салат будет полезнее для фигуры и здоровья.

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Ранее Вероника Гусакова предупредила, что оливье может быть опасен для некоторых людей. По ее словам, яйца могут спровоцировать аллергию, а майонез вредит пациентам с повышенным холестерином и болезнями сердца.

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      Екатерина Улитина
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