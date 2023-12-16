Любимое россиянами новогоднее блюдо назвали опасным для некоторых людей

Нутрициолог Гусакова предупредила, что оливье может быть опасным для аллергиков

Любимое россиянами новогоднее блюдо — салат оливье — может быть опасным для аллергиков из-за входящих в его состав майонеза и яиц, предупредила нутрициолог Вероника Гусакова в комментарии для издания NEWS.ru.

По словам специалистки, яйца и майонез могут вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей, поэтому аллергикам стоит выбрать другие блюда для новогоднего стола. Также майонезный салат навредит пациентам с повышенным холестерином, проблемами с сердечно-сосудистой системой и атеросклерозом.

Нутрициолог призвала заменить оливье на более полезную пищу.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала безобидную для здоровья порцию оливье и селедки под шубой. Она посоветовала есть майонезные салаты в минимальном количестве — по паре ложек.

