Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:52, 16 декабря 2023Забота о себе

Любимое россиянами новогоднее блюдо назвали опасным для некоторых людей

Нутрициолог Гусакова предупредила, что оливье может быть опасным для аллергиков

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Любимое россиянами новогоднее блюдо — салат оливье — может быть опасным для аллергиков из-за входящих в его состав майонеза и яиц, предупредила нутрициолог Вероника Гусакова в комментарии для издания NEWS.ru.

По словам специалистки, яйца и майонез могут вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей, поэтому аллергикам стоит выбрать другие блюда для новогоднего стола. Также майонезный салат навредит пациентам с повышенным холестерином, проблемами с сердечно-сосудистой системой и атеросклерозом.

Материалы по теме:
«Вышел на улицу — и умер» Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
«Вышел на улицу — и умер»Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
18 октября 2020
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022

Нутрициолог призвала заменить оливье на более полезную пищу.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала безобидную для здоровья порцию оливье и селедки под шубой. Она посоветовала есть майонезные салаты в минимальном количестве — по паре ложек.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это здоровье нации» Зюганов предложил выпороть тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки

      Любимое россиянами новогоднее блюдо назвали опасным для некоторых людей

      Ракета со спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура

      Глава Херсонской области высказался о форсировании Днепра военными ВСУ

      Третьяк назвал источники финансовой поддержки нейтральных спортсменов

      СКР возбудил дело против мужчины за нападение на полицейского на «Садоводе»

      Вышедший на свободу насильник через четыре дня вновь надругался над ребенком

      В Польше заявили о вреде от вступления Украины в ЕС

      Шесть украинских пограничников сдались плен на границе с Россией

      ВСУ обстреляли поселок в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости