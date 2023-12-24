Фанатке Мэйби Бэйби стало плохо на концерте в Петербурге

Девушка стала задыхаться после слэма на концерте Мэйби Бэйби в Петербурге

Фанатке певицы Мэйби Бэйби (настоящее имя — Виктория Лысюк) стало плохо во время концерта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

Девушка начала задыхаться во время слэма, который устроили слушатели во время исполнения третьей песни — кавера на трек «Зачем мне такая любовь». Пострадавшую отвели к организаторам мероприятия.

Отмечается, что поклонники долго ждали выхода артистки на сцену, и на танцполе стало достаточно жарко. Во время выступления Мэйби Бэйби бросала в зал воду и просила фанатов делиться питьем друг с другом, но пострадавшей девушке это не помогло.

Ранее американской певице Тейлор Свифт стало плохо во время концерта в Бразилии. Артистка начала задыхаться из-за сильной жары — во время ее выступления температура воздуха поднялась до 37 градусов.