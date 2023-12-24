Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:56, 24 декабря 2023Культура

Фанатке Мэйби Бэйби стало плохо на концерте в Петербурге

Девушка стала задыхаться после слэма на концерте Мэйби Бэйби в Петербурге

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Фанатке певицы Мэйби Бэйби (настоящее имя — Виктория Лысюк) стало плохо во время концерта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

Девушка начала задыхаться во время слэма, который устроили слушатели во время исполнения третьей песни — кавера на трек «Зачем мне такая любовь». Пострадавшую отвели к организаторам мероприятия.

Отмечается, что поклонники долго ждали выхода артистки на сцену, и на танцполе стало достаточно жарко. Во время выступления Мэйби Бэйби бросала в зал воду и просила фанатов делиться питьем друг с другом, но пострадавшей девушке это не помогло.

Ранее американской певице Тейлор Свифт стало плохо во время концерта в Бразилии. Артистка начала задыхаться из-за сильной жары — во время ее выступления температура воздуха поднялась до 37 градусов.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США объявили о расширении своей территории в Арктике. На нее также претендуют Россия и Канада

      Фанатке Мэйби Бэйби стало плохо на концерте в Петербурге

      В Петербурге мужчина потушил снегом горящую женщину

      Испанский шахматист оценил санкции против российского спорта

      На берегу Москвы-реки нашли заряженный иностранный гранатомет

      В ДНР отключили один из блоков ТЭС

      В Горловке мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ

      В Госдуме призвали не брать «грязные деньги» Ивлеевой

      Генерал Украины рассказал о невозможности мобилизовать 500 тысяч граждан в ВСУ

      Инстасамка вспомнила о травле в школе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости