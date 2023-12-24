Подростков задержали за нападение на дворников-мигрантов в Петербурге

МВД: двух подростков задержали за нападение на дворников-мигрантов в Петербурге

Двух 16-летних подростков задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в нападении на дворников, большинство из которых были мигрантами из стран ближнего зарубежья. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что в декабре сотрудники Центра по противодействию экстремизму нашли в соцсетях видео с нападениями на людей. Следователи возбудили дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

23 декабря правоохранители задержали двух подростков 16 лет. «Они полностью изобличены в пяти нападениях, совершенных с 15 по 20 декабря», — сказано в публикации.

Известно, что пострадали пять сотрудников коммунальной службы: трое мужчин и две женщины. Все они, за исключением одной пострадавшей, являются выходцами из стран ближнего зарубежья. Расследование продолжается.

Ранее в Петербурге задержали 44-летнего мигранта из Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании ученицы четвертого класса. Известно, что мужчина напал на 9-летнюю девочку 18 декабря в арке дома на Пушкинской улице.