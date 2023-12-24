Мигранта задержали за изнасилование ученицы четвертого класса

В Петербурге задержали изнасиловавшего 9-летнюю ученицу мигранта

В Петербурге задержали 44-летнего мигранта из Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании ученицы четвертого класса. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщает 78.ru.

По данным издания, обвиняемый напал на девочку 18 декабря в арке дома на Пушкинской улице. Там он надругался над ребенком, совершив в отношении 9-летней девочки действия сексуального характера. Узнав о произошедшем, мать ученицы обратилась в полицию. Оперативники быстро вычислили и задержали гражданина Узбекистана, после чего поместили его в изолятор.

31 октября сообщалось, что в Москве два 21-летних уроженца Узбекистана пойдут под суд по делу об изнасиловании 49-летней женщины.