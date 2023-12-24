Названы три главные причины провала контрнаступления Украины

Аналитик Прохватилов: неверная тактика привела к провалу контрнаступления ВСУ

Военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с «Лентой.ру» назвал три главные причины провала контрнаступления Украины. Ошибочными, по его мнению, стали наступление по расходящимся направлениям, вынужденность такого шага и выбор неверной тактики.

«Американские источники, военные аналитики и ведущие СМИ говорят о том, что главной ошибкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало то, что они затеяли наступление по трем расходящимся направлениям, хотя нужно было оставаться на одном. Это действительно так, ошибка очевидная. Но наши войска были готовы к тому, что основной удар придется именно на запорожское направление, и создали, как показала практика, непреодолимую линию обороны», — сказал Прохватилов.

Кроме того, по словам аналитика, переход к контрнаступлению был вынужденным и начался, скорее, по политическим причинам в отсутствии необходимых ресурсов.

«Достаточно вспомнить, как все началось: вперед послали технику для разминирования, которой было совершенно недостаточно. Все эти установки на базе танков, сами танки были уничтожены, после чего американцы запретили использовать их в первой линии атаки. Они стоят на задней линии обороны, вне досягаемости нашей артиллерии, как боевые точки. Но ресурс ствола танка на порядок меньше, чем у артиллерии, потому эта техника оказывается фактически бесполезна», — объяснил военный эксперт.

Причину неудачи контрнаступления Прохватилов увидел и в неверной тактике: атаки ВСУ, по его словам, ведутся малыми группами, что оказывается бессмысленным и чреватым большими жертвами.

«Взвод прячется в лесочке, пытается проходить и планомерно уничтожается беспилотниками, артиллерией, самолетами. Наши войска тоже используют тактику атаки малыми группами, но у нас есть превосходство в беспилотниках и самолетах», — уточнил аналитик.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что ВСУ ценой больших потерь смогли лишь незначительно продвинуться на запорожском направлении, не сумев преодолеть тактическую зону обороны российских войск. Герасимов подчеркнул, что дополнительные поставки Киеву западного вооружения и ввод стратегических резервов не повлияли на ситуацию.

