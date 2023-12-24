Раскрыта причина любви к красным пиджакам у бандитов из 1990-х

Магистр Козлов: красные пиджаки в 1990-х полюбили из-за игры «Что? Где? Когда?»

Бандиты из 1990-х годов полюбили красные пиджаки из-за интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Об этом в эфире программы «Галерея Звезд» рассказал магистр игры Андрей Козлов, передает телеканал «Звезда».

По его словам, в 1991 году в игре появились красные пиджаки, которые вручались лучшим игрокам как «Бессмертным членам клуба», а знатоки ценили пиджаки и боролись за них. После этого бандиты тоже захотели «бессмертие».

«Когда появились "бессмертные", по законам телевидения их нужно было визуализировать. В это время в России братва красные пиджаки не носила. И они увидели это по телевизору, поняли — что [магистр игры Александр] Друзь бессмертный, а я чем хуже», — рассказал Козлов.

Ранее зрителей «Что? Где? Когда?» возмутил вопрос, который задала знатокам жительница города Талдыкорган Оксана Киселева. Вопрос был посвящен мужу женщины — у него было необычное хобби, последствием которого стало то, что мужчина вешал на стену фотографии разных мужчин, но не сразу, а по одной с перерывами во времени. Оказалось, что речь идет о телезрителе, который присылал в игру вопросы, на которые знатоки не могли ответить, а знатокам усложнили задачу, изменив фамилию и город зрительницы. На этот вопрос знатоки ответить также не смогли.

Зрители назвали вопрос неуважением к клубу и игрокам, а также попранием основ и традиций игры. Некоторые потребовали отменить результаты, так как сочли вопрос некорректным.

