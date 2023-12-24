Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
23:08, 24 декабря 2023Из жизни

Санта-Клаус пролетел над Москвой

НОРАД: упряжка Санта-Клауса пролетела над Россией, в том числе и над Москвой

Фото: Alberto Gandolfo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Упряжка Санта-Клауса пролетела над Россией, в том числе и над Москвой. Об этом сообщатся на сайте Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), которое занимается отслеживанием путешествия волшебника.

Маршрут волшебных саней над Россией проходит через Курильские острова, города Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья.

Упряжка волшебника уже пролетела над Австралией, Японией, Китаем, Казахстаном, Индией, странами Африки и Ближнего Востока, подарки получили уже более трех миллиардов человек.

НОРАД отслеживает маршрут упряжки Санта-Клауса уже на протяжении 68 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В США назвали последствия для границ России от расширения шельфа в Арктике

      Вучич заявил об атаке на суверенитет Сербии

      В жилом доме в Сириусе произошел взрыв

      Санта-Клаус пролетел над Москвой

      В Турции телеведущую уволили из-за стакана Starbucks

      В США предупредили Украину о потерях до Нового года

      Названы лучшие упражнения для здоровья после 60 лет

      В Петербурге начали строить 20-й разводной мост

      Протестующие пошли на штурм администрации Белграда

      Украине предрекли потерю Одессы в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости