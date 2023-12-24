Санта-Клаус пролетел над Москвой

НОРАД: упряжка Санта-Клауса пролетела над Россией, в том числе и над Москвой

Упряжка Санта-Клауса пролетела над Россией, в том числе и над Москвой. Об этом сообщатся на сайте Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), которое занимается отслеживанием путешествия волшебника.

Маршрут волшебных саней над Россией проходит через Курильские острова, города Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья.

Упряжка волшебника уже пролетела над Австралией, Японией, Китаем, Казахстаном, Индией, странами Африки и Ближнего Востока, подарки получили уже более трех миллиардов человек.

НОРАД отслеживает маршрут упряжки Санта-Клауса уже на протяжении 68 лет.