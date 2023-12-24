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10:28, 24 декабря 2023Россия

Сальдо высказался о проведении новогодних мероприятий в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Сальдо: в регионе проведут новогодние мероприятия

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Херсонской области не будут отменять детские новогодние мероприятия, несмотря на режим военного положения. Об этом ТАСС рассказал глава региона Владимир Сальдо.

Губернатор уточнил, что праздничные мероприятия проведут с соблюдением всех мер безопасности. «Задача взрослых — обеспечить детям радость и веселье, несмотря ни на какие сложности», — добавил Сальдо.

При этом глава региона подчеркнул, что в Херсонской области продолжает действовать режим военного положения, при котором нельзя запускать фейерверки.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли американскими ракетами HIMARS село Максима Горького в Каланчакском районе в Херсонской области. Они нанесли удар по школе, детскому саду и фельдшерско-акушерскому пункту. В результате был ранен охранник школы.

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      Мария Борисова
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