В Минздраве рассказали о пострадавших после обрушения горки в Хакасии

Минздрав Хакасии: трое детей попали в больницу после обрушения горки

Трое детей попали в больницу после обрушения горки в Усть-Абакане. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве Хакасии.

По данным на утро 24 декабря, трое пострадавших госпитализированы с серьезными травмами в Республиканскую клиническую больницу имени Г.Я. Ремишевской. В министерстве подчеркнули, что взяли дело на особый контроль. При этом ранее сообщалось о двух госпитализированных детях.

ЧП на детской площадке у Усть-Абакане произошло днем в субботу, 23 декабря. Более десяти детей решили покататься на деревянной горке, которую строили к Новому году, но конструкция обрушилась, и дети упали с трехметровой высоты. Всего пострадали девять человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ. Там заявили, что аттракцион не прошел сертификацию и не имел заграждений, запрещающих его использование.