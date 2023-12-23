После обрушения горки в Хакасии возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за обрушения горки в Хакасии

После обрушения горки в Хакасии во время которого пострадали дети, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В ведомстве заявили, что горка не прошла процедуру сертификации и не имела запрещающих эксплуатацию ограждений.

Около четырех часов дня по местному времени более десяти детей играли на площади в поселке Усть-Абакан. Они решили покататься на деревянной горке, которую строили к Новому году. Однако посадочная платформа конструкции обрушилась и дети упали с трехметровой высоты. В общей сложности пострадали восемь детей. Две девочки 10 и 11 лет были госпитализированы с переломами ног, еще одна — с ушибами. Также в больницу поступил мальчик с травмой позвоночника.

По данным источника, в декабре глава поселка поручила заму по благоустройству подготовить центральную площадь к празднику. Для горки, лавочки и сцены купили материалы на 70 тысяч рублей и принялись строить все своими силами. Официальных закупок и письменных поручений при этом не было, и сооружение строили без документов.