Рухнувшую в Хакасии горку строили без документов

Рухнувшую с детьми в поселке Хакасии горку строили без документов

Горка, рухнувшая с детьми в поселке Усть-Абакан Республики Хакасия, строилась без документов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным источника, в декабре глава поселка дала поручение заму по благоустройству подготовить центральную площадь к празднику. Для горки, лавочки и сцены купили материалы на 70 тысяч рублей и принялись строить все своими силами. Официальных закупок и письменных поручений при этом не было.

Ранее стало известно, что в результате обрушения площадки на горке пострадали восемь детей — они рухнули с высоты трех метров. За медицинской помощью обратились четверо несовершеннолетних. Две девочки 10 и 11 лет были госпитализированы с переломами ног, еще одна — с ушибами. Также в больницу поступил мальчик с травмой позвоночника. По данным ТАСС, горка не была сдана в эксплуатацию, но и не имела ограждающих элементов.

По факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении дела.