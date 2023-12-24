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22:54, 24 декабря 2023Среда обитания

В Петербурге начали строить 20-й разводной мост

В Петербурге установили закладной камень в основание нового разводного моста

В Санкт-Петербурге установили закладной камень на месте строительства Большого Смоленского моста. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Раскрывающийся двукрылый разводной мост станет 20-м в Петербурге. Он соединит берега Невы между мостом Александра Невского и Володарским. Его задача — улучшить транспортное сообщение между двумя частями Невского района города для 800 тысяч жителей.

Беглов напомнил, что в Петербурге разводные мосты не строились уже 40 лет. Протяженность новой переправы составит порядка 1,6 километра, ширина — 38 метров.

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      Марина Совина
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