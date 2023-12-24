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20:50, 24 декабря 2023Россия

Владелица сети модных салонов за рулем Lamborgini Urus сбила пешехода в Москве

Mash: владелица сети модных салонов красоты сбила насмерть пешехода в Москве

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости / Аврора

Владелица сети модных салонов красоты за рулем Lamborgini Urus сбила человека на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, машиной управляла 33-летняя Алена Грушка, которая также является многократным победителем чемпионатов России по перманентному макияжу.

Предварительно, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, а женщина не успела затормозить. Как уточняет Telegram-канал Mash, спасти его не удалось.

Сейчас на месте ДТП работают полицейские, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

При этом источник РЕН ТВ уточняет, что владелица авто имеет 100 штрафов за нарушение ПДД. Однако пока неизвестно наверняка, была ли женщина за рулем машины в момент аварии.

Ранее в воскресенье, 24 декабря, такси влетело в древнюю Китайгородскую стену в центре Москвы и загорелось. Авария произошла рядом с домом №6 по улице Варварка.

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