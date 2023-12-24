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03:50, 24 декабря 2023Мир

Во Франции призвали уничтожить Евросоюз из-за политики фон дер Ляйен

Политик Филиппо назвал торговую политику фон дер Ляйен катастрофой для Франции
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Zhao Dingzhe / Globallookpress.com

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X призвал уничтожить Европейский союз (ЕС) из-за политики главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая несет угрозу европейским государствам.

Политик указал, что 18 декабря руководитель ЕК объявила, что подписывает новое соглашение о свободной торговле блока с Кенией. Он назвал это решение катастрофой для Франции.

«ЕС нас убивает! Давайте быстро уничтожим его и освободим себя!» — заявил Филиппо.

Он отметил, что сельскохозяйственный сектор Франции оказался под угрозой из-за резкого роста экспорта цветов из Кении, которые будут дешевле, чем местные растения. По его словам, такая ситуация поставит французское сельское хозяйство на колени.

Ранее Филиппо выразил мнение, что Франция должна выйти из Европейского союза (ЕС) для сохранения суверенитета. Также политик осудил намерение создать военную структуру, включающую силы быстрого реагирования под оперативным командованием ЕС.

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      Марина Совина
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