Французский генерал Паломеро предупредил Украину об ужасной зиме

Украинцам предстоит пережить ужасную зиму, их шансы на успех малы. Об этом предупредил бывший глава главного штаба ВВС Франции, генерал Жан-Поль Паломеро, передает Francetvinfo.

«В лучшем случае они смогут отстоять позиции, которые у них есть сейчас. Это самое большее, на что мы можем надеяться», — считает военный.

По мнению военного, Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут добиться успехов только если Киеву увеличат финансирование.

Ранее бывший статс-секретарь Министерства иностранных дел Дании Йорген Острем Меллер заявил, что Западу стоит отказаться от позиции силы в переговорах с Россией. По его мнению, Запад устал от помощи Украине, а президент страны Владимир Зеленский непреклонен, когда речь заходит о прекращении конфликта путем мирных переговоров. Он считает, что создание глобального баланса сил приведет к продолжительному миру и стабильности не только на Украине, но и в других горячих точках.