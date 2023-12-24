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12:52, 24 декабря 2023Мир

В Дании дали совет Западу по переговорам с Россией

RS: Западу стоит отказаться от позиции силы в переговорах с Россией

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Странам Запада стоит отказаться от позиции силы в переговорах с Россией. Такой совет дал бывший статс-секретарь Министерства иностранных дел Дании Йорген Орстрем Меллер в колонке для журнала Responsible Statecraft.

«Миру стоит напомнить обеим сторонам, что они должны знать историю и не пытаться использовать требования чтобы подавить или унизить другую сторону. так как это приведет к зарождению нового конфликта», — говорится в публикации.

Автор отметил, что по мере развития конфликта Москвы и Киева, наблюдается усталость Запада от помощи Украине. Он напомнил, что бывший лидер США Дональд Трамп обещает, что завершит противостояние за один день, если будет переизбран на новый президентский срок.

Он также указал, что президент Украины Владимир Зеленский непреклонен, когда речь заходит о мирных переговорах, отметив, что время не на стороне Киева, а контрнаступление Вооруженных сил Украины пошло не так, как ожидалось, а страна зависит от помощи Запада.

По мнению Меллера, лишь искренняя попытка создать глобальный баланс сил, который будет учитывать то, как мир выглядит сегодня, приведет к продолжительному миру и стабильности, не только на Украине, но и в других горячих точках.

Ранее шесть стран-членов Европейского союза (ЕС) не присоединились к гарантиям безопасности для Украины. Соглашение отказались поддержать Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта.

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      Сергей Истомин
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