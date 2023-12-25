13-летняя российская блогерша купила себе трехэтажный дом

13-летняя блогерша Милана Хаметова купила себе трехэтажный дом

13-летняя российская блогерша Милана Хаметова приобрела себе трехэтажный дом. Об этом она сообщила в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Блогерша опубликовала фотографию, на которой она держит ключи от особняка, облокотившись на его дверь. Она отметила, что покупка дома была ее самой заветной мечтой. «В Деда Мороза я, конечно, верю, но в себя больше», — добавила Хаметова, призвав подписчиков верить в свои мечты. Точная сумма покупки и местоположение коттеджа из кирпича остались неизвестными.

Популярность блогерши связывают с протекцией певца и блогера Давы, который стал регулярно выкладывать снятые вместе с Хаметовой видео.

В ноябре стало известно, что блогер Гусейн Гасанов захотел купить недвижимость в городе Баку. При этом у него уже есть жилье в Азербайджане, расположенное в поселке Нардаран.