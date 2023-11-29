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07:41, 29 ноября 2023Среда обитания

Известный российский блогер собрался купить квартиру в Баку

Блогер Гусейн Гасанов решил купить квартиру в новостройке в центре Баку

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Известный российский блогер азербайджанского происхождения Гусейн Гасанов собрался купить квартиру в Баку. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Это не первая квартира Гасанова в столице Азербайджана — у него уже есть недвижимость в в поселке Нардаран. На этот раз блогер решил прислушаться к совету друзей и купить новостройку в центре города. Дом планируют сдать в 2025 году, рассказал он.

Ранее другой известный российский блогер Давид Манукян, также известный под псевдонимом Дава, купил себе квартиру в Москве за сотни миллионов рублей. В жилье есть четыре комнаты и панорамные окна, из которых открывается вид на деловой квартал «Москва-Сити».

Отделка в помещениях пока не выполнена, но Дава уже приступил к ремонту. Риелторы предполагают, что такая недвижимость может стоить до 200 миллионов рублей.

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      Нина Ташевская
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