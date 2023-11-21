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18:11, 21 ноября 2023Среда обитания

Бывший возлюбленный Бузовой купил квартиру в Москве за сотни миллионов рублей

Блогер Дава купил квартиру с видом на «Москву-Сити» стоимостью до 200 млн рублей

Кадр: @dava_m

Бывший возлюбленный телеведущей и певицы Ольги Бузовой блогер Давид Манукян, также известный под псевдонимом Дава, купил себе квартиру в Москве за сотни миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источников, речь идет о четырехкомнатной квартире, в которой предполагаются две детские комнаты, спальня и гостиная. Отдельно Манукян хочет предусмотреть гардеробную для супруги. В комнатах установлены панорамные окна, из которых открывается вид на деловой квартал «Москва-Сити». Отделка в помещениях пока не выполнена, но Дава уже приступил к ремонту.

Риелторы предполагают, что такая недвижимость может стоить до 200 миллионов рублей. «Цена на квартиру с видом на "Москва-Сити" зависит в первую очередь от уровня дома. Если брать новостройки, квартира "в бетоне", как правило, идет от застройщика. Площадь квартиры ориентировочно 120-170 квадратных метров. Вилка цен от застройщика здесь будет от 48-65 миллионов рублей в бизнес-классе, а в премиум-классе 130-200 миллионов», — рассказала эксперт по недвижимости Елена Земцова.

Ранее Дава назвал единственную проблему Москвы. Блогер считает недостатком столицы ситуацию с дорожным движением — ему приходится проводить в пробках несколько часов каждый день.

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      Нина Ташевская
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