27-летняя москвичка расплатилась с долгами деньгами на подарки детсадовцам

Москвичка собрала деньги на подарки в чате детсада и расплатилась с долгами

В Москве 27-летняя мать оставила воспитанников детсада без подарков. Женщина собрала деньги в родительском чате дошкольного учреждения и расплатилась с долгами. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Как утверждает издание, горожанка придумала хитрый план, как разобраться с семейными кредитами. Она вызвалась покупать подарки детям из группы, в которую ходит ее ребенок. Женщина написала в чат, чтобы другие родители переводили деньги на карту ее супруга. Такая инициатива москвички не вызвала подозрений у взрослых, поскольку все ее знали и доверяли.

Когда было собрано 53 тысячи рублей, женщина объявила, что забронировала подарки в магазине и выкупит их в начале декабря. Время забирать заказы пришло, однако родительница постоянно придумывала разные отговорки и причины, по которым не могла за ними сходить.

Тогда родители потребовали, чтобы москвичка вернула им деньги. Позже выяснилось, что 43 тысячи списал банк в счет долга. Горожанке пришлось рассказать всем, что счета ее мужа заблокированы. Вернуть деньги они не могут, поскольку должны банковским организациям.

Сначала обманутые родители предложили компромиссное решение проблемы — они взяли с матери расписку, чтобы она возвращала по 10 тысяч рублей раз в месяц. Условие она не выполнила и тогда пострадавшие обратились к ее мужу. Тот пообещал вернуть всю сумму до середины декабря, но тоже не смог.

В настоящее время в истории начали разбираться сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Чите женщина обвинила сотрудницу детского сада в избиении воспитанников.