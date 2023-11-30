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09:45, 30 ноября 2023Россия

Россиянка обвинила воспитательницу в избиении детей в саду

В Чите женщина обвинила воспитательницу в избиении детей в детсаду

Фото: РИА Новости

В Чите женщина обвинила сотрудницу детского сада в избиении воспитанников. Слова россиянки приводит Chita.ru.

«Вчера я пошла забирать из сада племянника. Входная дверь была приоткрыта, поэтому мне не пришлось звонить в домофон. Когда я зашла в помещение группы, услышала шлепки и плач детей. Посмотрела — там воспитатель поднимает детей, бьет по заду и толкает, прямо швыряет в угол», — рассказала она.

Когда женщина попыталась остановить воспитательницу, она испугалась и начала оправдываться. Сотрудница сада сказала, что она не била детей, а легко шлепала за непослушание. Родственница одного из воспитанников садика подчеркнула, что второй воспитатель не обращал внимания на происходящее и не делал коллеге замечания.

Россиянка обратилась в региональное Минобразования с просьбой уволить воспитательницу. Помимо этого, она обратилась в Следственный комитет. Правоохранители начали проверку.

Ранее в районе Екатеринбурга Уралмаш воспитательница детского сада ударила ребенка проводом от зарядки. По словам матери одного из детей, воспитательница также систематически избивала других воспитанников, кидала в них обувь и постоянно оскорбляла.

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      Анастасия Шейкина
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