Следователи возбудили дело из-за признаков истязания детей в российском саду

В Чите по признакам истязания детей в саду воспитателем возбудили уголовное дело

Россиянка обвинила воспитательницу в избиении детей в саду

Начало событий в новости Россиянка обвинила воспитательницу в избиении детей в саду

Следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитателя детского сада в Чите, подозреваемого в истязании воспитанников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, в четверг, 30 ноября, в СМИ была опубликована информация об использовании одним из воспитателей детского сада недопустимых методов воспитания. Уточняется, что дело возбуждено по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 117 («Истязание двух и более несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии») УК РФ.

Устанавливаются все обстоятельств произошедшего. Уголовное дело находится на контроле у руководителя управления.

Ранее двум воспитателям частного детского сада из Новосибирска предъявили обвинение в жестоком обращении с детьми.