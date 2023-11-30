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18:45, 30 ноября 2023Силовые структуры

Следователи возбудили дело из-за признаков истязания детей в российском саду

В Чите по признакам истязания детей в саду воспитателем возбудили уголовное дело
Начало событий в новости Россиянка обвинила воспитательницу в избиении детей в саду

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитателя детского сада в Чите, подозреваемого в истязании воспитанников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, в четверг, 30 ноября, в СМИ была опубликована информация об использовании одним из воспитателей детского сада недопустимых методов воспитания. Уточняется, что дело возбуждено по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 117 («Истязание двух и более несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии») УК РФ.

Устанавливаются все обстоятельств произошедшего. Уголовное дело находится на контроле у руководителя управления.

Ранее двум воспитателям частного детского сада из Новосибирска предъявили обвинение в жестоком обращении с детьми.

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