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09:51, 25 декабря 2023Интернет и СМИ

Авторы популярной соцсети заработали около 5,5 миллиарда рублей в 2023 году

Заработок авторов во «ВКонтакте» вырос до 5,5 миллиарда рублей за год

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Заработок авторов в социальной сети «ВКонтакте» резко вырос в 2023 году. По данным компании, за год прирост составил 37 процентов (общая сумма заработка выросла до 5,5 миллиарда рублей), сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в начале года «ВКонтакте» представила новый кабинет выплат, через который создатели контента могут получать деньги напрямую. Весной социальная сеть обновила партнерскую программу, благодаря чему начали больше поддерживаться вовлекающие и развивающиеся сообщества.

Кроме того, авторы начали получать рекомендации специалистов о создании контента и его продвижении. Также увеличилось (на 56 процентов) и число пользователей, которые благодарят авторов донатами. Наиболее привлекательными тематиками оказались: манга, аниме, k-pop; дети и родители; творчество; приложения и игры. За 2023 год с помощью программы VK Donut авторам удалось заработать около 780 миллионов рублей.

Ранее пользователи «ВКонтакте» назвали главных инфлюэнсеров, актеров и спортсменов года в России. Первое место в списке отечественных инфлюэнсеров занял исполнитель MACAN.

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      Анастасия Алимпиева
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