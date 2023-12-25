Авторы популярной соцсети заработали около 5,5 миллиарда рублей в 2023 году

Заработок авторов во «ВКонтакте» вырос до 5,5 миллиарда рублей за год

Заработок авторов в социальной сети «ВКонтакте» резко вырос в 2023 году. По данным компании, за год прирост составил 37 процентов (общая сумма заработка выросла до 5,5 миллиарда рублей), сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в начале года «ВКонтакте» представила новый кабинет выплат, через который создатели контента могут получать деньги напрямую. Весной социальная сеть обновила партнерскую программу, благодаря чему начали больше поддерживаться вовлекающие и развивающиеся сообщества.

Кроме того, авторы начали получать рекомендации специалистов о создании контента и его продвижении. Также увеличилось (на 56 процентов) и число пользователей, которые благодарят авторов донатами. Наиболее привлекательными тематиками оказались: манга, аниме, k-pop; дети и родители; творчество; приложения и игры. За 2023 год с помощью программы VK Donut авторам удалось заработать около 780 миллионов рублей.

Ранее пользователи «ВКонтакте» назвали главных инфлюэнсеров, актеров и спортсменов года в России. Первое место в списке отечественных инфлюэнсеров занял исполнитель MACAN.