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08:42, 25 декабря 2023Экономика

Большинство топ-менеджеров в России собралось увольняться

«Ведомости»: 81 % топ-менеджеров в России хотят поменять работу в 2024 году

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В следующем году большинство топ-менеджеров (81 процент) российских компаний планирует поменять место работы. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

На этом фоне работодатели предпринимают все возможные усилия, чтобы удержать ведущих специалистов. Например, весь 2023 год российские компании поднимали зарплаты руководителям и топ-менеджерам. Подобная тактика сохранится и в следующем году, утверждают аналитики компании Kontakt InterSearch Russia (KIR). По результатам опроса 1499 респондентов выяснилось, что провести индексацию зарплат руководителям в 2024 году намерены 62 процента российских работодателей.

Однако, по мнению управляющего партнера KIR Марины Тарнопольской, подобная стратегия не приведет российские компании к сохранению ведущих сотрудников. Дело в том, что в пределах одной компании топ-менеджер может повысить свой доход не более чем на 5-10 процентов за год. С переходом же на новое место работы шансы значительно повысить свой оклад резко увеличиваются, что подталкивает руководителей компаний все больше задумываться о смене компаний, заключила она.

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Тенденцию массового ухода топ-менеджеров из компаний может подтолкнуть и сохраняющийся острый кадровый дефицит на российском рынке труда. В условиях нехватки высококвалифицированных сотрудников спрос на ведущих специалистов резко увеличился. С учетом этого российские работодатели стали все чаще предлагать топ-менеджерам более выгодные условия, чтобы заполучить их в свой штат, пришли к выводу эксперты.

Ранее о резком росте дефиците кадров на российском рынке труда по итогам собственного исследования заявил научный сотрудник Института экономики РАН Николай Ахапкин. По его данным, в настоящее время в стране не хватает примерно 4,8 миллиона работников. В свою очередь, операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков заявил, что с кадровым голодом столкнулись около 91 процента российских компаний.

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      Анатолий Акулов
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