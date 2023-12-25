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13:43, 25 декабря 2023Спорт

Бросание бутылок в российского бойца MMA после поединка объяснили

Вице-президент АСА Бадаев: бросавшие в Мохнаткина бутылки фанаты были на эмоциях

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев объяснил инцидент на турнире АСА 168 в Москве, на котором российского бойца смешанного стиля (MMA) Михаила Мохнаткина закидали бутылками. Его слова приводит MMA.Metaratings.ru.

«Вовремя остановились ребята, они были на эмоциях, где-то не разобрались, захотели включиться, не дать в обиду своего любимца. А так ничего серьезного там не было», — заявил Бадаев. По его мнению, болельщикам были сказаны правильные слова, из-за чего праздник спорта не был испорчен.

25 декабря Мохнаткина закидали бутылками после поединка на турнире АСА 168 в Москве. Спортсмен досрочно проиграл Фаридуну Одилову из Таджикистана. После этого зрители выбросили несколько бутылок в сторону 33-летнего россиянина и его секундантов.

В активе Мохнаткина теперь 15 побед, пять поражений и две ничьих. На счету Одилова 17 побед, два поражения и две ничьих.

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      Анастасия Борисова
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