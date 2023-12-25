Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:19, 25 декабря 2023Среда обитания

Дачников призвали срочно собрать остатки хлеба и залить водой с одной целью

Агроном Коврижных: удобрение из хлеба простимулирует рост растений

Фото: Shamils / Shutterstock / Fotodom

Владельцев дачных участков призвали срочно собрать остатки хлеба и подсушить их, чтобы приготовить эффективное удобрение. Такой совет дала агроном Анастасия Коврижных, ее слова приводят «БелНовости».

По словам эксперта, удобрение из хлеба поможет стимулировать рост дачных культур. Однако Коврижных предупредила, что для его приготовления подойдет только тот продукт, который не успел заплесневеть, поэтому остатки хлеба, чтобы этого не допустить, стоит подсушить. Затем она порекомендовала сложить их в имеющуюся емкость так, чтобы заполнить ее на 60 процентов, после чего залить теплой водой, придавить любым грузом и дать настояться не менее семи дней.

Когда указанный срок пройдет, один литр концентрата перед использованием нужно разбавить тремя литрами воды. Специалист подчеркнула, что после применения хлебного удобрения в землю важно вносить составы на основе кальция с калием.

Ранее в декабре Коврижных посоветовала измельчать яичную скорлупу в кофемолке для приготовления удобрения, которое поможет достичь цели по повышению урожайности на участке.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российские бойцы спасли брошенную на поле боя военнослужащую ВСУ. Она лежала в кустах и подавала рукой сигнал о помощи

      В Дагестане четыре ребенка отравились угарным газом

      Появились подробности закончившейся задержаниями оргии в Москве

      Особые грузовики проехали по России и помогли собрать деньги

      Валиева порассуждала о начале тренерской карьеры

      Полиция приняла решение по уголовному делу против Киркорова

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Доля иностранных денег в российском госдолге упала до минимума

      Звезда «Женского стендапа» назвала минус популярного у россиян курорта

      Путин изменил правила депортации мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости