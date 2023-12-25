Дачников призвали срочно собрать остатки хлеба и залить водой с одной целью

Агроном Коврижных: удобрение из хлеба простимулирует рост растений

Владельцев дачных участков призвали срочно собрать остатки хлеба и подсушить их, чтобы приготовить эффективное удобрение. Такой совет дала агроном Анастасия Коврижных, ее слова приводят «БелНовости».

По словам эксперта, удобрение из хлеба поможет стимулировать рост дачных культур. Однако Коврижных предупредила, что для его приготовления подойдет только тот продукт, который не успел заплесневеть, поэтому остатки хлеба, чтобы этого не допустить, стоит подсушить. Затем она порекомендовала сложить их в имеющуюся емкость так, чтобы заполнить ее на 60 процентов, после чего залить теплой водой, придавить любым грузом и дать настояться не менее семи дней.

Когда указанный срок пройдет, один литр концентрата перед использованием нужно разбавить тремя литрами воды. Специалист подчеркнула, что после применения хлебного удобрения в землю важно вносить составы на основе кальция с калием.

Ранее в декабре Коврижных посоветовала измельчать яичную скорлупу в кофемолке для приготовления удобрения, которое поможет достичь цели по повышению урожайности на участке.