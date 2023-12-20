Среда обитания
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14:10, 20 декабря 2023Среда обитания

Дачникам напомнили о необычном применении яиц

Агроном Коврижных посоветовала измельчать яичную скорлупу в кофемолке

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Яичную скорлупу, которую дачники собираются использовать в качестве удобрения, можно перемалывать в кофемолке. Таким советом с изданием «БелНовости» поделилась ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Она напомнила, что яичная скорлупа является доступным и эффективным удобрением для повышения урожайности на участке. Как объяснила специалист, скорлупа по составу практически ничем не отличается от самих куриных яиц.

Важно правильно заготовить удобрение. Необходимо взять нужное количество скорлупы и промыть ее, удалив остатки самого яйца. Скорлупу нужно высушить, разложив на ровной поверхности. Лучше всего хранить ее таким образом в течение суток.

Далее рекомендуется сложить скорлупу в любую герметичную емкость. Другой способ — измельчить продукт в кофемолке до состояния порошка, а затем также поместить в герметичный контейнер.

Ранее дачникам посоветовали воспользоваться валидолом в качестве удобрения для рассады. Валидол полезен за счет содержания в нем эфирных веществ. Таким образом, подкормка помогает защитить растения от черных мушек, грибных комариков и других насекомых-вредителей.

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      Мария Черкасова
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