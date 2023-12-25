Действующие по одной схеме на территории Подмосковья грабители задержаны

В Подмосковье полиция задержала двоих мужчин по подозрению в серии краж

В Подмосковье полиция задержала двоих ранее неоднократно судимых жителей Тульской области по подозрению в серии краж по одной схеме в городах Московской области. Об этом «Ленте.ру» рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по области Татьяна Петрова.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Их отправили под стражу.

По предварительной информации, с ноября они обокрали семь частных домов, которые находятся в четырех городских округах Московской области, а также в Новой Москве. Один из мужчин отжимал окна первых этажей и проникал в дома. Из них он похищал деньги, ювелирные украшения и другие ценные вещи. Пособник выполнял роль водителя.

Своими действиями мужчины нанесли ущерб более миллиона рублей. Во время обыска квартир задержанных изъята часть похищенного имущества и автомобиль, на котором передвигались фигуранты.

Ранее в Москве суд приговорил 63-летнего мужчину к четырем годам колонии особого режима за кражу из мастерской женской сумки из кожи аллигатора, стоимостью более трех миллионов рублей.