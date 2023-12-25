Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:01, 25 декабря 2023Силовые структуры

Действующие по одной схеме на территории Подмосковья грабители задержаны

В Подмосковье полиция задержала двоих мужчин по подозрению в серии краж

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Подмосковье полиция задержала двоих ранее неоднократно судимых жителей Тульской области по подозрению в серии краж по одной схеме в городах Московской области. Об этом «Ленте.ру» рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по области Татьяна Петрова.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Их отправили под стражу.

По предварительной информации, с ноября они обокрали семь частных домов, которые находятся в четырех городских округах Московской области, а также в Новой Москве. Один из мужчин отжимал окна первых этажей и проникал в дома. Из них он похищал деньги, ювелирные украшения и другие ценные вещи. Пособник выполнял роль водителя.

Своими действиями мужчины нанесли ущерб более миллиона рублей. Во время обыска квартир задержанных изъята часть похищенного имущества и автомобиль, на котором передвигались фигуранты.

Ранее в Москве суд приговорил 63-летнего мужчину к четырем годам колонии особого режима за кражу из мастерской женской сумки из кожи аллигатора, стоимостью более трех миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Набиуллина назвала самые болезненные для России санкции. Что стало главной проблемой для страны?

      Ноу-хау лучших врачей начнут применять в столичных больницах

      В США криптокомпании резко увеличили финансирование политиков

      50-летнюю Хайди Клум заметили в купальнике на отдыхе

      России предрекли резкий рост производства автомобилей

      Maersk захотела возобновить перевозки в Красном море после атак хуситов

      Авторы популярной соцсети заработали около 5,5 миллиарда рублей в 2023 году

      Известная российская юмористка рассказала о называющих ее хабалкой зрителях

      Отлучившаяся в ванную петербурженка нашла пятимесячную дочь без чувств

      Создан самый теплый свитер из аэрогеля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости