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10:42, 25 декабря 2023Культура

Галкин поздравил Пугачеву с годовщиной свадьбы

Галкин поздравил Пугачеву с 12-летней годовщиной свадьбы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский ведущий и шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) поздравил эстрадную певицу Аллу Пугачеву с годовщиной свадьбы. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист опубликовал фотографию с супругой — на ней пара чокается бокалами вина в одном из ресторанов Израиля. «12 лет узаконенного счастья», — написал ведущий. 23 декабря этого года исполнительница и шоумен отметили никелевую свадьбу.

Пугачева и Галкин официально поженились 23 декабря 2011 года. Через два года в семье появились двойняшки Лиза и Гарри. В 2017 году пара обвенчалась.

Ранее стало известно, что народный артист России, певец и композитор Александр Градский называл брак эстрадной певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина хорошим бизнес-союзом.

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      Анастасия Астахова
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