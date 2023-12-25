Галкин поздравил Пугачеву с годовщиной свадьбы

Галкин поздравил Пугачеву с 12-летней годовщиной свадьбы

Российский ведущий и шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) поздравил эстрадную певицу Аллу Пугачеву с годовщиной свадьбы. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист опубликовал фотографию с супругой — на ней пара чокается бокалами вина в одном из ресторанов Израиля. «12 лет узаконенного счастья», — написал ведущий. 23 декабря этого года исполнительница и шоумен отметили никелевую свадьбу.

Пугачева и Галкин официально поженились 23 декабря 2011 года. Через два года в семье появились двойняшки Лиза и Гарри. В 2017 году пара обвенчалась.

Ранее стало известно, что народный артист России, певец и композитор Александр Градский называл брак эстрадной певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина хорошим бизнес-союзом.