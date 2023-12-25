Глава МИД Индии прибыл в Москву и опубликовал фото на фоне отеля

Глава МИД Индии Джайшанкар прибыл в Москву и опубликовал фото перед «Метрополем»

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар прибыл в Москву и опубликовал фото возле отеля «Метрополь». Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Прибыл в Москву. С нетерпением жду [выполнения] своих обязательств», — гласит подпись к фото.

Ранее сообщалось, что Джайшанкар пробудет в России с 25 по 29 декабря. В рамках своего визита он проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и обсудит «двусторонние, многосторонние и международные вопросы», а также встретится с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, с которым обсудит вопросы, «связанные с экономическим взаимодействием».

Отмечается, что глава МИД Индии примет участие в мероприятиях, которые состоятся в Москве и Санкт-Петербурге.