Раскрыта дата визита главы МИД Индии в Россию

Глава МИД Индии Джайшанкар посетит Россию с 25 по 29 декабря

Раскрыта дата визита главы Министерства иностранных дел (МИД) Индии Субраманьяма Джайшанкара в Россию. Об этом сообщается на официальном сайте политического деятеля.

Джайшанкар пробудет в РФ с 25 по 29 декабря этого года. В рамках своего визита он проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы обсудить «двусторонние, многосторонние и международные вопросы», а также российским министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, с которым обсудит вопросы, «связанные с экономическим взаимодействием».

«Проверенное временем партнерство между Индией и Россией остается стабильным и устойчивым и продолжает характеризоваться духом особого и привилегированного стратегического партнерства», — говорится в сообщении. Отмечается, что глава МИД Индии примет участие в мероприятиях, которые состоятся в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Индии за десять месяцев 2023 года вырос вдвое и достиг рекордных показателей.