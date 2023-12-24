Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:49, 24 декабря 2023Мир

Раскрыта дата визита главы МИД Индии в Россию

Глава МИД Индии Джайшанкар посетит Россию с 25 по 29 декабря

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Раскрыта дата визита главы Министерства иностранных дел (МИД) Индии Субраманьяма Джайшанкара в Россию. Об этом сообщается на официальном сайте политического деятеля.

Джайшанкар пробудет в РФ с 25 по 29 декабря этого года. В рамках своего визита он проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы обсудить «двусторонние, многосторонние и международные вопросы», а также российским министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, с которым обсудит вопросы, «связанные с экономическим взаимодействием».

«Проверенное временем партнерство между Индией и Россией остается стабильным и устойчивым и продолжает характеризоваться духом особого и привилегированного стратегического партнерства», — говорится в сообщении. Отмечается, что глава МИД Индии примет участие в мероприятиях, которые состоятся в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Индии за десять месяцев 2023 года вырос вдвое и достиг рекордных показателей.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путина удивила просьба Героя России. О чем президента попросил военный?

      В Москве приезжий расправился с проституткой из-за повышения цены на услугу

      В Госдуме оценили вероятность бойкота Украиной Олимпиады-2024

      В США рассказали о двух серьезных неудачах Украины

      Военные из США сообщили о полете Санта-Клауса над Россией

      Россиянин объездил полмира и назвал лучшие города для жизни

      В Херсоне произошли взрывы

      Названа причина смерти актера из «Глухаря»

      Названы особенности запрошенного российским бойцом у Путина танка Т-90

      Раскрыта дата визита главы МИД Индии в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости