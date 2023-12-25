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19:44, 25 декабря 2023Путешествия

Хозяйка нудистского курорта в Испании рассказала об обнаженных новогодних ужинах

Daily Star: хозяйка курорта в Европе рассказала об ужинах без одежды с туристами

Фото: Wolfgang Weinhäupl / Globallookpress.com

Хозяйка нудистского курорта на Канарских островах, Испания, рассказала об обнаженных новогодних ужинах с туристами со всей Европы. Подробностями своей работы она поделилась с Daily Star.

По словам британки Кэри Джейн, на ее курорт на острове Фуэртевентуре приезжают нудисты из Великобритании, Голландии и Норвегии, чтобы насладиться отдыхом без одежды у берега моря. «Температура воздуха здесь в основном держится выше 25 градусов, благодаря чему это место становится идеальным для любителей позагорать и отдохнуть голыми», — поделилась Джейн.

Она добавила, что во время Рождества любит собирать всех гостей за столом, либо устраивать пикники на пляже и купаться в море. По словам Кэри, в этой части острова много обнаженных пловцов и загорающих туристов.

Кроме того, ее гостевой дом предлагает постояльцам бассейн, внутренний двор и обеденную зону на свежем воздухе, где можно провести время обнаженным. Вся зона отдыха обнесена стеной, которая гарантирует защиту от чужого внимания.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян предупредил россиян о подорожании турпоездок на треть в 2024 году. По его словам, если авиасообщение будет расширяться, а конкуренция между авиакомпаниями сохранится, то рост цен на размещение может быть нивелирован подешевевшей перевозкой.

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      Зарина Дзагоева
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