Стало известно о новом требовании к россиянам при выдаче кредита

«Известия»: россиянам начнут выдавать кредит при наличии ИНН с 2025 года

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что у россиян при выдаче кредита начнут требовать ИНН. Это позволит банкам проверять наличие у клиента самозапрета, пишут «Известия».

Аксаков рассказал о новом требовании к россиянам при выдаче кредита и уточнил, что закон о самозапрете на займы начнет действовать с 2025 года. Он уточнил, что граждане смогут получить средства только после предоставления ИНН. Нововведение потребует серьезной технологической перенастройки систем — в частности, понадобится наладить взаимодействия банков и БКИ

«На это потребуется время. Но законопроект все готовы поддержать, поэтому в начале 2024-го мы его примем», — добавил депутат.

Ранее в Центробанке заявили о росте жалоб россиян на кредиторов. Так, в России увеличилось число жалоб граждан на навязывание дополнительных услуг при оформлении выплаты.

