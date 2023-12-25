Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
00:31, 25 декабря 2023Экономика

Стало известно о новом требовании к россиянам при выдаче кредита

«Известия»: россиянам начнут выдавать кредит при наличии ИНН с 2025 года

Фото: Unsplash

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что у россиян при выдаче кредита начнут требовать ИНН. Это позволит банкам проверять наличие у клиента самозапрета, пишут «Известия».

Аксаков рассказал о новом требовании к россиянам при выдаче кредита и уточнил, что закон о самозапрете на займы начнет действовать с 2025 года. Он уточнил, что граждане смогут получить средства только после предоставления ИНН. Нововведение потребует серьезной технологической перенастройки систем — в частности, понадобится наладить взаимодействия банков и БКИ

«На это потребуется время. Но законопроект все готовы поддержать, поэтому в начале 2024-го мы его примем», — добавил депутат.

Ранее в Центробанке заявили о росте жалоб россиян на кредиторов. Так, в России увеличилось число жалоб граждан на навязывание дополнительных услуг при оформлении выплаты.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Протестующие пошли на штурм администрации Белграда

      Бойца «Кракена» поразила тактика России на передовой

      Вучич созвал срочное заседание Совбеза

      10-летний мальчик нашел пистолет матери и выстрелил сестре в лицо

      Стало известно о новом требовании к россиянам при выдаче кредита

      Обнаружены антитела против гриппа широкого спектра действия

      Российского бойца закидали бутылками после поединка

      Визитку Путина продали за два миллиона рублей

      Полиция разогнала протестующих в центре Белграда

      В Пскове задержали потушивших Вечный огонь детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости