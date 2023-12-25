Король Великобритании Карл III высмеял одну деталь своей внешности. Соответствующий отрывок из нового документального фильма о монаршей семье приводит издание Page Six.

Журналисты обратили внимание на эпизод, в котором принц Уильям помогает своему отцу надеть мантию во время репетиции церемонии его коронации. «Надеюсь, с этой застежкой потом будет легче», — сказал он своему родителю.

В свою очередь, Карл III решил пошутить над Уильямом. «По крайней мере у тебя нет таких пальцев-сосисок, как у меня», — с иронией высказал монарх.

Ранее врач Гарет Най раскрыл причины болезненного вида Карла III. Тогда доктор рассказал, что краснота и припухлость рук монарха объясняется тем, что в тканях его организма скапливается жидкость. Кроме того, еще одной возможной причиной болезненного вида пальцев короля Великобритании специалист назвал артрит.