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11:35, 25 декабря 2023Путешествия

Крупнейшая российская авиакомпания запустила распродажу билетов по 100 рублей

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила распродажу билетов по 100 рублей

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила распродажу билетов от 2024 рублей, а также билетов по 100 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте крупнейшего российского перевозчика.

Так, в рамках акции россияне могут купить авиабилеты 25 и 26 декабря, а улететь — с 26 по 28 декабря. Всего путешественникам доступно 100 билетов по 100 рублей.

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Кроме того, авиакомпания предлагает улететь из Москвы в Анталью, Гонконг и Дубай за 10-11 тысяч рублей, на Кубу — за 13,4 тысячи рублей и на Сейшелы — за 14 тысяч рублей.

Уточняется, что тарифы указаны для перевозки в одну сторону с учетом всех сборов, предложение действует на прямые перелеты, а количество мест по акции ограничено.

Ранее еще одна российская авиакомпания, «Азимут», запустила масштабную распродажу. В рамках акции «Зимние крылья» в продажу поступили авиабилеты по десяткам внутренних и международных направлений от 888 рублей.

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      Марина Черняк
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