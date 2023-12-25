Курсу рубля предсказали колебания

Аналитик Тимошенко допустил повышенную волатильность рубля с 25 по 29 декабря

Повышенная волатильность российской валюты возможна на последней предновогодней торговой неделе с 25 по 29 декабря на фоне высокого туристического сезона, а также подготовки экспортеров к налоговым выплатам. Об этом рассказал РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Аналитик отметил, что в этой ситуации любые более-менее значимые сделки способны сказаться на колебаниях курса. При этом, по его словам, даже с учетом таких обстоятельств «российская валюта в целом продолжит тяготеть к уровням 90 рублей за доллар».

Также Тимошенко отметил, что заявления властей о стабилизации экспортно-импортного баланса страны и росте реализации энергоресурсов в дружественные страны относительно 2022 года поддерживают оптимизм на рынке и играют на стороне российского рубля. Торговый диапазон доллара на этой неделе составит 90-93 рубля, евро будет колебаться в пределах 99-102 рублей, допустил специалист.

На открытии торгов на Московской бирже в понедельник, 25 декабря, курс евро подскочил до 102 рублей, достигнув на максимуме 102,11 рубля. На момент написания материала стоимость европейской валюты составляла 101,5 рубля.